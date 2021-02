Bijna 1,6 miljoen Facebookgebruikers in de Amerikaanse staat Illinois krijgen elk 345 dollar (286 euro) van Facebook. Het bedrijf gebruikte zonder toestemming gezichtsherkenning om mensen te kunnen taggen in foto's. Dit mag echter niet van de strenge privacywetgeving in de staat. De rechter heeft de schikking tussen Facebook en de gebruikers vrijdag goedgekeurd.

In totaal moet Facebook van de Amerikaanse rechtbank omgerekend bijna 540 miljoen euro betalen. De rechtbank noemt het een van de grootste schikkingen ooit die voor een privacyinbreuk zijn goedgekeurd.

Van het bedrag moeten ook de juridische en advocaatkosten worden betaald. De drie inwoners die de zaak begonnen, krijgen elk 4141 euro.

Facebook startte in juni 2011 met de gezichtsherkenning. Het verzamelde daarvoor foto's van gebruikers. Wanneer een gebruiker een nieuwe foto toevoegde, keek Facebook of het de gezichten in die foto kon herkennen. Het platform stelde dan voor om mensen te taggen in foto's. Met de gezichtsherkenning wilde Facebook dat meer mensen in foto's gebruikers zouden taggen.

De staat Illinois heeft strenge regels op het gebied van biometrische data, waar gezichtsherkenning onder valt. Daarom werd in 2015 in de staat een rechtszaak aangespannen tegen Facebook. De rechtszaak werd een zogeheten class action-rechtszaak. Daarbij kunnen meerdere mensen zich aansluiten en gezamenlijk een bedrijf aanklagen. Aan deze rechtszaak deden 1.571.608 inwoners mee; ruim een op de vijf Facebookgebruikers in Illinois.

Tegen de Chicago Tribune zegt een van de advocaten die Facebook aanklaagde dat de inwoners binnen twee maanden het geld kunnen verwachten. Facebook zegt tegen AP News blij te zijn dat de zaak nu klaar is en iedereen verder kan.

Inmiddels gaat het platform anders om met de gezichtsherkenning. Standaard verzamelt Facebook geen gezichten meer. Gebruikers moeten dit nu zelf inschakelen in de instellingen. Dit is niet alleen zo in Illinois, maar wereldwijd.