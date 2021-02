Gebruikers van de PlayStation 5 kunnen vanaf deze zomer de opslagcapaciteit van de console uitbreiden, meldt Bloomberg vrijdag op basis van bronnen die over het plan zijn geïnformeerd.

Op dit moment is het lastig voor gebruikers om de opslagcapaciteit van de spelcomputer uit te breiden, terwijl de nieuwste PS5-games veel ruimte innemen. Zo slokt de laatste Call of Duty-game al 133 GB aan opslag op. Andere grote games nemen zo'n 40 GB in.

De standaardeditie van de in november uitgebrachte PS5 wordt op dit moment geleverd met 825 GB geheugen, waarvan 677 GB bruikbaar is voor de opslag van games. Dat betekent dat de console na het installeren van enkele games al vol kan zitten.

Dankzij een firmware-update die in de zomer beschikbaar moet zijn, kunnen de ventilatoren sneller draaien om te voorkomen dat een extra harde schrijf de console oververhit. Firmware is software die in de hardware geprogrammeerd is. Het zit als het ware tussen software (die makkelijk te overschrijven is) en hardware (de fysieke onderdelen van de console die in principe niet te wijzigen zijn) in.

Met de geplande firmware-update kunnen gebruikers de plastic kap van de PlayStation halen en zelf een extra harddrive installeren. Momenteel is het alleen mogelijk om externe opslagschijven aan te sluiten via USB, maar die werken alleen voor PS4-games. PS5-games moeten intern worden opgeslagen.

De PS5 is momenteel slecht leverbaar. Sony denkt pas in de tweede helft van het jaar "fatsoenlijke aantallen" van de consoles te kunnen leveren, zei het hoofd van de gamingafdeling, Jim Ryan, eerder deze week. De schaarste aan consoles heeft alles te maken met de chiptekorten waar de techindustrie mee kampt.

Dit artikel is aangepast om duidelijker te maken dat het om opslagcapaciteit draait.