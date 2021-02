De Nintendo DS-games Pokémon Diamond en Pokémon Pearl krijgen een remake op Nintendo Switch. Ook komt er een volledige nieuwe game: Pokémon Legends Arceus, zo werd vrijdag bekendgemaakt tijdens een presentatie.

De remakes heten Brilliant Diamond en Shining Pearl en verschijnen later dit jaar. De originele games werden in 2006 uitgebracht door ontwikkelaar Game Freak voor de Nintendo DS. De spellen worden nu opnieuw gemaakt om het 25-jarig jubileum van de franchise te vieren.

De games spelen zich af in de Sinnoh-regio, dat gebaseerd is op het Japanse eiland Hokkaido. Het is een typisch Pokémon-avontuur, waarbij de speler zijn reis begint door uit drie Pokémon een starter te kiezen en vervolgens gymleaders te verslaan.

Op Pokémon Legends Arceus moeten fans wat langer wachten: dit spel verschijnt pas volgend jaar. "De ontwikkeling is in volle gang bij Game Freak, met als doel een game-ervaring te bieden die baanbrekend is voor de Pokémon-serie", zei Takato Utsunomiya van The Pokémon Company.

Het spel speelt zich af in de historische versie van de Sinnoh-regio. In die tijd was het gebied nog een wildernis. Op videobeelden is te zien dat de nadruk ligt op gameplay in een open wereld. Daarin kun je vechten en Pokémon vangen.