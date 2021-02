Wil je de stemassistent van de Oculus Quest 2-VR-bril gebruiken, dan kan dat vanaf nu ook met het commando 'Hey Facebook'.

Tot nog toe moest je bij de Oculus-virtualrealitybrillen van Facebook een knop indrukken om de stemassistent te activeren. Vanaf nu kan dat ook met een simpel commando, schrijft het bedrijf.

Oculus "wil een volledige handsfree-ervaring bieden", aldus Facebook. Zo kun je straks bijvoorbeeld screenshots en video's maken zonder de ervaring stil te leggen.

Gebruikers kunnen er zelf voor kiezen of ze het commando gaan gebruiken, via een knop in het instellingenmenu. De functie wordt "op dit moment uitgerold", aldus Facebook.