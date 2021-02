Luister podcasts rechtstreeks vanaf je Apple Watch met Overcast en probeer een nieuwe chatdienst voor je bedrijf met Quill. Dit zijn de apps van de week.

Overcast

Goed nieuws voor eigenaren van een Apple Watch die graag een podcast luisteren. De populaire podcastapp Overcast heeft zijn Apple Watch-app volledig vernieuwd, zodat hij minder afhankelijk is van een iPhone. Het ontwerp is in een nieuw jasje gestoken met knoppen die beter tot hun recht komen op het kleine scherm van de smartwatch.

Ook het synchroniseren van podcasts die lokaal op het horloge worden opgeslagen is versimpeld. Een druk op de nieuwe 'sync'-knop moet genoeg zijn. Dat maakt Overcast een interessante app voor mensen die graag een podcast luisteren en niet steeds hun iPhone overal mee naartoe willen of kunnen nemen.

Download Overcast voor iOS (gratis)

Quill

Met het massale thuiswerken van het afgelopen jaar zijn teamapps belangrijker dan ooit geworden. Quill gaat de strijd aan met diensten als Slack en Microsoft Teams met een nieuwe berichtenapp voor bedrijven.

De app pakt het duidelijk anders aan door zich vooral te richten op het verbeteren van de focus en sociale interactie. Volgens het team achter Quill zijn de meeste teamapps als Slack langzaam maar zeker uitgegroeid tot grote, onoverzichtelijke kolossen.

Zo maakt Quill onderscheid tussen 'Structured'-kanalen, waar werkgerelateerde zaken in besproken worden, en sociale kanalen. In de werkkanalen wordt ieder bericht een eigen draadje, zodat je gemakkelijk terug kunt vinden wat er wanneer gezegd is over een specifiek onderwerp. De sociale kanalen zijn opgebouwd als een berichtenapp en laten deze structuur weer los, wat de interactie laagdrempeliger maakt.

Quill is gratis voor kleine teams en individuen, bij grotere groepen betaal je een vast bedrag per maand. De app is ook beschikbaar op Windows- en Linux-computers. Later wordt er ook een bedrijfsabonnement toegevoegd.

Download Quill voor iOS of Android (gratis)

Aangifte 2020

Het zal voor weinig mensen hun favoriete app zijn, maar het is weer tijd om je belastingaangifte te doen. Gelukkig helpt de Belastingdienst je hierbij met de Aangifte 2020-app. Tot nu toe moest je ieder jaar een nieuwe app downloaden, maar daar komt nu verandering in: de app wordt voortaan jaarlijks bijgewerkt.

Met de Aangifte 2020-app krijg je stap voor stap hulp bij het doen van je belastingaangifte. Het voordeel is dat de app (zeker voor particulieren) al veel informatie automatisch invult.

Je logt in met je DigiD en volgt daarna de stappen op het scherm. Zo word je door het hele proces geloodst. De app is nu al te downloaden en wordt vanaf 1 maart geactiveerd. Vanaf dat moment kun je jouw aangifte volledig via de app indienen.

Download Aangifte 2020 voor iOS of Android (gratis)