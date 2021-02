Wat is de beste alles-in-1-kleurenprinter? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Veel mensen willen met een kleurenprinter ook kunnen scannen en kopiëren. Dit heet 'alles-in-1'. Er zijn verschillende soorten alles-in-1-printers zoals laser, LED, inkttank of inkjet. Wat voor jou de beste printer is, is afhankelijk van wat je print, de printkwaliteit die je zoekt en hoe vaak je print.

De Consumentenbond test alles-in-1-printers op onder meer afdrukken, scannen en kopiëren. Er zijn in totaal 161 printers getest die verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie alles-in-1-kleurenprinters is een printer van Brother de Beste uit de Test. Een printer van Canon is de Beste Koop.

Deze printer van Brother is een zogenaamde LED-printer. Dit is vergelijkbaar met een laserprinter. Net als een laserprinter print hij met toner (gekleurd poeder). Alleen gebruikt hij LED-licht in plaats van laserlicht.

Hij is heel goed in printen op normaal papier. Zowel zwarte tekst als een gekleurde afbeelding zien er goed uit. Hij print ook erg snel en stil. Vijf tekstpagina's print hij in minder dan een halve minuut.

Voor mensen die veel printen is de Brother zeer geschikt. In de papierlade is ruimte voor 250 vellen. Ook gaan de cartridges lang mee. Met een set XL-cartridges print je ruim twee tot zes pakken A4-papier.

De cartridges zijn niet goedkoop. Maar doordat je er zo veel mee kunt printen, zijn de kosten per pagina laag. Je betaalt omgerekend zo'n 26 cent voor 10 pagina's zwarte tekst.

Een nadeel is dat hij niet heel goed is in scannen en kopiëren. Hij kan het wel, maar gescande foto's zijn wat donker en zwart-witkopietjes zien er korrelig uit. Daarnaast is hij niet goed in printen van foto's op glanzend papier. Die komen er bij deze printer korrelig en flets uit.

Door de coronacrisis zijn veel mensen gaan thuiswerken. Hierdoor zijn veel printers met een goede prijs-kwaliteitverhouding uitverkocht. Deze inkjetprinter van Canon heeft van de printers die nog goed verkrijgbaar zijn de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Op normaal en mat papier print de Canon goed. Tekst is scherp en goed zwart. In kleurvlakken zie je soms wel wat strepen. Printjes van foto's op glanzend papier zijn redelijk, maar hadden wat scherper mogen zijn en met wat meer contrast.

Een nadeel is dat alle kleuren in één cartridge zitten. Als er een op is, moet je de hele cartridge vervangen. De cartridge met zwarte inkt kun je wel los vervangen. Daarnaast zijn de kosten per pagina erg hoog. Bij vijftien pagina's verbruik je ongeveer 4 euro aan inkt. Hij is dus vooral geschikt als je een betaalbare printer zoekt waarmee je niet vaak hoeft te printen.

Deze printer is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.