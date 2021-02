Spotify gaat een nieuwe functie toevoegen aan de afspeellijst 'Nummers die je leuk vindt'. Daarmee kunnen gebruikers makkelijker hun favoriete liedjes vinden die op dat moment bij hun stemming passen, meldt het bedrijf donderdag op de website.

Luisteraars die tenminste dertig nummers in de afspeellijst hebben staan, kunnen deze binnenkort filteren op maximaal vijftien verschillende categorieën. Het gaat dan niet alleen om genres, maar ook om categorieën voor verschillende stemmingen. Als een gebruiker voor een bepaald filter kiest, worden vervolgens alleen nummers getoond die bij dat genre of bij die stemming passen.

De nieuwe functie wordt de komende weken door de muziekdienst uitgebracht en wordt beschikbaar voor zowel betalende als niet-betalende gebruikers. In eerste instantie zijn de filters alleen te gebruiken in Engelstalige landen. Wanneer de functie ook naar Nederland komt, is vooralsnog niet bekend.

Naast deze filters, wil Spotify meer met de stemmingen van de gebruikers doen. De muziekdienst heeft vorige maand ook een patent gekregen voor technologie waarmee je een stem kunt analyseren en liedjes kan voorspellen op basis van iemands emotionele toestand, geslacht, leeftijd of accent.

Het patent zou de streamingdienst in staat stellen om "observaties te doen" over de omgeving en emoties van een gebruiker met behulp van spraakherkenningstechnologie. Spotify zou vervolgens muziek kunnen afspelen die bij de stemming van gebruikers of zelfs hun sociale omgeving past.