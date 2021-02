Ajax-doelman André Onana is niet alleen in het echte leven geschorst vanwege doping, hij blijkt ook uit FIFA 21 te zijn gehaald.

De voetballer werd begin deze maand voor twaalf maanden geschorst wegens een dopingovertreding. Bij de Kameroener werd het verboden middel furosemide aangetroffen.

Dat middel werd vooral vroeger gebruikt door dopinggebruikers om doping te maskeren. De doelman verklaarde dat hij een pilletje van zijn vrouw per ongeluk had aangezien voor aspirine.

Onana mag tot februari 2022 niet voor Ajax spelen en daarom heeft EA Sports hem uit FIFA 21 gehaald. Het gaat alleen om de offline-modes in het spel. Op de online-modus, zoals FIFA Ultimate Team, kun je nog wel met Onana spelen.

Opvallend is dat twee spelers van Red Bull Salzburg ook geschorst zijn, maar dat zij nog wel in FIFA zitten. Mohamed Camara en Sékou Koïta werden vorige week door de UEFA beiden voor drie maanden geschorst wegens dopinggebruik. Waarom zij niet uit het spel zijn verwijderd, is niet duidelijk. FIFA reageerde niet op vragen van NU.nl.

Ook spelers die lang geblesseerd zijn, zoals Nederlands elftal-aanvoerder Virgil van Dijk, zitten nog in het spel. Hij zit negen maanden thuis met een kruisbandblessure.