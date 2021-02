De politie heeft een 26-jarige man in Elst opgepakt die wordt verdacht van oplichting via webshops. Hij zou zeker dertig mensen voor in totaal ruim 18.000 euro hebben opgelicht door goederen aan te bieden, maar deze vervolgens nooit te leveren. Ook zou hij ruim 84.000 euro hebben witgewassen, meldt de politie donderdag.

De politie kwam de man op het spoor via een website waarop in het begin van de coronacrisis beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en desinfectiegel werden aangeboden. Dergelijke spullen waren op dat moment moeilijk verkrijgbaar. De politie kreeg meldingen uit binnen- en buitenland van klanten die besteld hadden, maar niets geleverd kregen.

Het rechercheteam vond eerst een man uit Arnhem en een vrouw uit Rheden. Op hun rekeningen werd het geld voor de bestellingen gestort. Deze twee katvangers zijn ondertussen weer op vrije voeten, maar blijven wel verdachte volgens de politie. Via de katvangers kwam de politie terecht bij de bitcoinwallet van de man uit Elst, die geldt als hoofdverdachte.

Er loopt nog een onderzoek naar andere verdachte geldstromen op de bitcoinrekening. De webshops zijn offline gehaald. De politie sluit meer aangiftes niet uit, omdat er waarschijnlijk nog meer mensen zijn opgelicht.