T-Mobile ziet het liefst dat bellen en mobiel internet in het Verenigd Koninkrijk voor Nederlanders geen extra kosten met zich mee blijft brengen, zegt directeur Søren Abildgaard van T-Mobile Nederland donderdag in gesprek met NU.nl. Binnen de Europese Unie is dit zogenoemde roamen gratis, maar dat is in het VK door de Brexit niet langer gegarandeerd.

Europese regels dwingen providers onderling afspraken te maken over het gebruik van elkaars netwerk als een klant daar in het buitenland gebruik van maakt.

T-Mobile ziet echter geen aanleiding om de roamingkosten terug te brengen nu de overgangsperiode van de Brexit op 1 januari afliep. "Waarom zouden we dat willen?", zegt Abildgaard.

"Omdat het VK geen lid meer is van de Europese Unie, kunnen de providers daar ons nu in principe vragen wat ze willen", zegt hij. "Tenzij de prijzen door het dak gaan en Britse netwerkoperators aan ons opeens tien keer zoveel geld vragen om hun netwerk te gebruiken, zie ik geen reden om het huidige roamingbeleid voor Nederlanders aan te passen."

Abildgaard voegt daaraan toe dat hij geen indicaties heeft dat Britse providers dat daadwerkelijk van plan zijn. De Britse telecomautoriteit Ofcom schrijft op zijn website dat providers niet van plan zijn roamingkosten op korte termijn terug te brengen, maar waarschuwt dat zij in de toekomst mogelijk anders kunnen besluiten.

Kosten keren ook bij andere providers (voorlopig) niet terug

Andere grote providers lieten eind 2020 al aan NU.nl weten dat bellen en mobiel internet in het VK ondanks de Brexit (voorlopig) niet opnieuw extra kosten met zich meebrengt.

T-Mobile zei destijds het op dat moment nog "te vroeg" te vinden om uitspraken te doen over mogelijke terugkeer van roamingkosten als gevolg van de Brexit.

Sinds de zomer van 2017 kost bellen, sms'en en mobiel internet in een ander EU-land niet meer dan in Nederland. Providers mogen wel beperkingen opleggen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat Nederlanders met een onbeperkte databundel die in het buitenland onevenredig gebruiken.