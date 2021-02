Het satellietinternet van ruimtevaartbedrijf SpaceX wordt in de tweede helft van 2021 beschikbaar in grote delen van Nederland, blijkt donderdag uit een rondgang van NU.nl op de site van Starlink, zoals de dienst heet.

Starlink mikt in Nederland op dekking vanaf de periode "medio tot eind 2021", schrijft het bedrijf op zijn website.

Inwoners van Zuid-Limburg moeten mogelijk langer wachten: SpaceX laat weten dat Starlink pas in 2022 beschikbaar is in onder meer Maastricht en Vaals. Het is onduidelijk waar de grens precies ligt: adressen in Valkenburg, Sittard en Kerkrade zijn wel in 2021 aan de beurt.

De schotel waarmee het internet ontvangen kan worden, kost 499 euro. Daarnaast betalen mensen 99 euro per maand voor een abonnement.

In de huidige proefperiode belooft Starlink internetsnelheden van 50 tot 150 Mbps, hoewel het ook waarschuwt voor "korte periodes" waarin het internet weg kan vallen. Ook moet het internet vrij baan hebben tussen de satelliet en de schotel: een boom, schoorsteen of paal onderbreekt de internettoegang.

Starlink heeft op dit moment iets meer dan duizend satellieten in een baan om de aarde, maar dat moeten er tienduizenden worden. Critici wijzen op ruimte- en lichtvervuiling: het werk van astronomen zou door de kunstmanen moeilijker worden.