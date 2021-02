De corona-app van het ministerie van Volksgezondheid is voortaan ook te gebruiken op oudere iPhones. Een update van woensdag maakt de app geschikt voor de iPhone 5s en iPhone 6.

Dat de CoronaMelder niet op oudere iPhones werkt, was een van de beperkingen toen de app in oktober landelijk in gebruik werd genomen.

De app leunt namelijk op een framework van Google en een van Apple dat in eerste instantie alleen beschikbaar was op iPhones met versie 13.5 van iOS, het besturingssysteem van iPhones.

De iPhone 5s en iPhone 6 ondersteunen iOS 13 niet, maar Apple bracht in december wel iOS 12.5 uit. Daarmee kregen de smartphones alsnog ondersteuning, hoewel ontwikkelaars van corona-apps nog wel aanpassingen moesten doen.

De iPhone 5s en iPhone 6 kwamen in 2013 en 2014 op de markt. De CoronaMelder was al langer beschikbaar op relatief oudere Android-smartphones, omdat het framework al werkt op telefoons met Android 6. Deze versie van de software werd in 2015 uitgebracht.