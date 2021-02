Facebook verbiedt het het Myanmarese leger per direct om zijn sociale media Facebook en Instagram te gebruiken, maakt het bedrijf donderdag bekend op zijn blog. De Tatmadaw, zoals het leger officieel heet, greep op 1 februari met een coup de macht in het Zuidoost-Aziatische land.

Bij de staatsgreep werd legerleider Aung San Suu Kyi gearresteerd. Inwoners van Myanmar gaan al wekenlang de straat op om te pleiten voor haar vrijlating en om te protesteren tegen de nieuwe machthebbers.

"De gebeurtenissen sinds de coup van 1 februari, waaronder dodelijk geweld, hebben deze ban noodzakelijk gemaakt", schrijft Facebook. "We zijn ervan overtuigd dat de risico's te groot zijn als we de Tatmadaw op Facebook en Instagram toelaten."

Ook aan de "Tatmadaw gelinkte commerciële organisaties" hebben beperkingen opgelegd gekregen: die kunnen niet langer op Facebook adverteren.

Volgens het leger is er fraude gepleegd bij de verkiezingen van 8 november, waarbij de NLD-partij van Aung San Suu Kyi een ruime meerderheid won. De Myanmarese kiescommissie en internationale waarnemers zien geen bewijs voor fraude.

Facebook is een veelgebruikt sociaal medium in Myanmar. Ook de militaire junta gebruikt Facebook, om naar de bevolking te communiceren, hoewel de toegang tot het platform in de begindagen van de coup werd beperkt.

In 2018 bande Facebook al twintig profielen van de Myanmarese legerleiding, waaronder die van generaal Min Aung Hlaing. Volgens de Verenigde Naties (VN) is het leger verantwoordelijk voor genocide op de Rohingya-minderheid.