Een ruzie tussen twee Braziliaanse Call of Duty-e-sporters is uitgemond in een moord. De negentienjarige Ingrid 'Sol' Oliveira Bueno da Silva werd maandag dood aangetroffen in de woning van Guilherme 'Flashlight' Alves Costa, die bekende haar om het leven te hebben gebracht.

Volgens ESPN Brazil werd de vrouw met meerdere steekwonden in de woning van Alves gevonden. Ze was toen al niet meer in leven. Alves werd kort na de moord opgepakt door de politie en bekende direct Oliveira om het leven te hebben gebracht.

In een video van zijn arrestatie zegt Alves dat zijn "geestelijke gezondheid in orde is" en dat hij "de vrouw wilde vermoorden". Hij zou daarvoor enkele weken geleden al plannen hebben gemaakt.

Volgens Gamers Elite, het team waar Alves voor speelde, zou hij de moord ook hebben gefilmd. Vervolgens zou hij de video in een groepsgesprek op WhatsApp, waarin zijn medespelers zaten, hebben verspreid. De beelden zijn overhandigd aan de politie.

De twee hadden elkaar enige tijd geleden leren kennen op het internet. Waar ze ruzie over hadden, is niet duidelijk. Fantastic Brazil Impact, het team waar Oliveira voor speelde, zegt diepbedroefd te zijn over haar dood.