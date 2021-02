YouTube werkt aan een nieuwe functie waarmee ouders makkelijker kunnen bepalen welke video's hun tieners mogen kijken, meldt het bedrijf woensdag in een blogpost.

De nieuwe functie is bedoeld voor tieners en voor wat het platform tweens noemt: kinderen tussen de acht en twaalf jaar. Volgens het bedrijf vallen zij nu buiten de boot, omdat ze zich te oud voelen voor YouTube Kids, de kindvriendelijke versie van YouTube. Tegelijkertijd zijn ze vaak nog niet volwassen genoeg om alle video's op het platform te bekijken.

Ouders kunnen in hun account voor drie verschillende instellingen kiezen: 'explore' (geschikt voor kinderen van negen jaar en ouder), 'explore more' (geschikt voor kinderen van dertien jaar en ouder) en 'most of YouTube' (alle inhoud, behalve video's met een leeftijdsbeperking).

Het is niet precies duidelijk welke inhoud op de verschillende niveaus is toegestaan. YouTube zegt in ieder geval dat kinderen bij het explore-niveau verschillende soorten video's kunnen bekijken, waaronder vlogs, tutorials, gamevideo's en muziekclips.

YouTube hoopt dat de filters ouders helpen om hun ouder wordende kinderen langzaam kennis te laten maken met voor hun leeftijd geschikte video's en functies buiten de YouTube Kids-app.

Het project staat nog in de kinderschoenen: het bedrijf wil de komende maanden een bètaversie uitbrengen om een select groepje ouders met de nieuwe functies kennis te laten maken. Het is dus nog niet bekend of de filters er ook echt komen.