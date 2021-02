TikTok heeft in de periode van juli tot december 2020 bijna 350.000 video's over de Amerikaanse verkiezingen verwijderd. Via de beelden werd onjuiste informatie verspreid en dat is tegen de regels, meldt het bedrijf woensdag in een blogpost.

TikTok maakte een paar maanden voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen bekend samen te werken met een aantal organisaties die feiten controleren. Zo wilde het bedrijf de verspreiding van verkeerde informatie over de verkiezingen en COVID-19 tegengaan.

Buiten de video's die zijn verwijderd vanwege het overtreden van de regels rond de Amerikaanse verkiezingen, heeft TikTok ook ruim 441.000 video's weggehaald uit zijn aanbevelingsalgoritme. Ook deze beelden werden verwijderd vanwege het verspreiden van verkeerde informatie, maar hadden te maken met verschillende andere onderwerpen.

In totaal verwijderde het sociale medium ruim 89 miljoen video's die niet voldeden aan de richtlijnen. Dat is minder dan 1 procent van alle video's die werden geplaatst. Volgens TikTok waren de meeste verwijderde video's amper bekeken.

"TikTok is een diverse, wereldwijde gemeenschap die wordt gevoed door creatieve expressie. We werken aan een omgeving waarin iedereen zich veilig voelt om te creëren en vermaakt te worden. We willen transparant zijn over hoe we ons platform veilig houden, omdat het helpt bij het opbouwen van vertrouwen en begrip bij onze gebruikers", zegt TikTok-vicepresident Michael Beckerman.