Clubhouse is een van de populairste en meest besproken apps van het moment. Tegelijkertijd is de kans groot dat je de app nog nooit hebt gebruikt. Moet je dat wel doen, of gaat het bedrijf slecht met je privacy om?

Clubhouse is een app die in april 2020 is uitgebracht en laat gebruikers audiogesprekken met elkaar voeren. De app werkt met digitale kamers waarin je sprekers en luisteraars hebt.

De kamers kunnen over allerlei onderwerpen gaan en kunnen openbaar of juist afgeschermd zijn. Clubhouse werd begin 2021 wereldberoemd, nadat onder meer Elon Musk de app gebruikte.

Welke data heeft Clubhouse nodig?

Als je een account aanmaakt bij Clubhouse vraagt de app om bepaalde informatie; denk aan je naam, een foto, mailadres en een gebruikersnaam. Clubhouse gebruikt ook cookies om je te volgen en houdt bij wat je in de app doet. Het bedrijf zegt al deze informatie niet te verkopen. Clubhouse verzamelt de informatie volgens het privacybeleid alleen aan voor marketingdoeleinden, om de app te verbeteren en om aan wetgeving te voldoen.

Het bedrijf kan ook iets van je weten als je nog geen Clubhouse-lid bent. Wanneer je als lid nieuwe gebruikers wil uitnodigen, vraagt Clubhouse toestemming om je adresboek in te zien. Je kan geen gebruikers uitnodigen zonder dat je die toestemming geeft.

Wil je mensen toevoegen als lid, dan verschijnt er een lijst met contactpersonen die Clubhouse-leden kennen. De bovenste conctactpersoon is degene die de meeste Clubhouse-leden kent.

Om erachter te komen hoeveel Clubhouse-leden iemand kent, vergelijkt de app telefoonnummers uit verschillende adresboeken. Clubhouse legt niet uit hoe ze dat precies doen. Mogelijk staan deze gegevens op centrale servers. Dat zou betekenen dat Clubhouse al informatie over je heeft, ook al ben je nog geen Clubhouse-lid.

Audio voelt misschien veilig en intiem, maar is het niet

Je zou Clubhouse kunnen vergelijken met een digitaal telefoongesprek dat je met heel veel mensen tegelijk voert. Hangt iedereen op, dan is het gesprek weg. Maar dat wil niet zeggen dat alles wat in dat gesprek gezegd is ook meteen weg is.

Sowieso neemt Clubhouse zelf alle gesprekken op om te kunnen modereren. Wat je echter niet weet, is of je kamerdeelnemers ook een gesprek opnemen. Dat kán je namelijk niet weten. De app heeft er zelf geen optie voor, maar het is kinderlijk eenvoudig om dit buiten de app om toch te doen. De simpelste oplossing is een microfoon bij je telefoon houden om het gesprek op te nemen. En er is niks dat Clubhouse kan doen om dat te stoppen.

Softwarefouten

Daarnaast is Clubhouse nog een jonge app die nu vol in de schijnwerpers staat. Vaak hebben dergelijke apps de beveiliging nog niet helemaal op orde. Eenvoudig voorbeeld daarvan is Zoom.

Rondom Clubhouse zijn er eveneens incidenten geweest. Zo kwam een gebruiker erachter dat hij of zij een kamer door kon sluizen naar een eigen website. Ook kon hij meerdere kamers tegelijk beluisteren, schrijft Bloomberg. Met zijn website konden mensen Clubhouse-kamers volgen, zonder zelf lid te zijn van de app. Clubhouse heeft de gebruiker inmiddels verbannen en de fout opgelost.

Eerder bleek ook uit onderzoek van de Stanford-universiteit dat Clubhouse voor een belangrijk deel is gebouwd op software van het Chinese Agora. Clubhouse zelf zegt bepaalde verbindingen met Chinese servers te hebben verbroken. Ook zou de app de versleuteling opschroeven.

Tegelijkertijd zegt Clubhouse niet dat het geen verbinding meer maakt met Chinese servers en is het onduidelijk hoe de informatie wordt versleuteld. Het is daarom moeilijk te zeggen hoe veilig je gesprekken en data bij Clubhouse zijn. Dit hoeft niet direct een reden te zijn om de app meteen te weren, maar het is zeker geen plek waar je je diepste geheimen moet delen.