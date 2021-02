Oekraïne beschuldigt een niet nader gespecificeerde groep Russische hackers van de verspreiding van malafide documenten in een portaal waarmee de overheid documenten uitwisselt.

Het doel van de aanval was om gegevens in het overheidsportaal te besmetten, aldus de Oekraïense autoriteiten in een verklaring. Het is onduidelijk of die aanval succesvol is geweest en of er schade is geleden.

De malafide documenten waren voorzien van een optie om commando's uit te voeren. Deze zogenoemde macro's worden door kwaadwillenden vaak gebruikt om schade toe te brengen.

Via de macro zou in het geniep software gedownload worden waarmee een computer op afstand bestuurd zou kunnen worden. "Dit type aanvallen stelt [ons] in de gelegenheid dit in verband te brengen met spionerende hackersgroepen van de Russische Federatie", aldus Oekraïne.

De relatie tussen Oekraïne en Rusland staat op scherp sinds de annexatie van de Krim in 2014 en de Russische bemoeienis in de oostelijke regio Donbass. Volgens Kiev zijn sindsdien veertienduizend doden gevallen.

Oekraïne heeft Rusland eerder beschuldigd van "hybride oorlogsvoering" tegen het land, waarbij grote cyberaanvallen worden uitgevoerd naast traditioneel militair optreden. Moskou ontkent de aantijgingen.