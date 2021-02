De voorzitter van de Australische consumententoezichthouder ACCC is tevreden met de aankomende wet die Facebook en Google dwingt om met nieuwsuitgevers om tafel te gaan. De waakhond noemt de komst van de wet een overwinning, ondanks aanpassingen die op het laatste moment aan de wet zijn gedaan.

De door de ACCC ontworpen wet dwingt Facebook en Google om met uitgevers om de tafel te gaan om te bepalen wat links naar nieuws waard zijn. Als de partijen er samen niet uitkomen, kan een bemiddelaar van de overheid het prijskaartje bepalen.

De wet leidde tot flinke weerstand van beide techbedrijven. Google dreigde zijn zoekmachine in het land terug te trekken. Facebook maakte het enkele dagen onmogelijk om nieuws van Australische media op zijn sociale media te delen.

Het Australische parlement behandelt de wet op dit moment. De senaat heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd, waarna de tekst is teruggestuurd naar het Huis van Afgevaardigden (vergelijkbaar met wat in Nederland de Tweede Kamer is).

De aanpassingen bevatten onder meer een extra bemiddelingsperiode van twee maanden tussen het moment waarop gesprekken tussen de techbedrijven en uitgevers vastlopen, voordat de overheid ingrijpt. Ook kan Facebook onder de gesprekken uitkomen als het bewijst dat het een "significante bijdrage aan de duurzaamheid van de Australische nieuwsindustrie" heeft geleverd.

Facebook zou nieuws kunnen weren

In de praktijk betekent dat dat Facebook alsnog kan besluiten om Australisch nieuws deels of volledig van zijn sociale medium te weren, redeneert de Facebook-topvrouw die verantwoordelijk is voor deals met nieuwsmedia.

Rod Sims, voorzitter van toezichthouder ACCC, zegt in een reactie dat Facebook altijd al het recht zou hebben om de gesprekken te staken om overheidsingrijpen te voorkomen.

Het verplicht beschikbaar maken van nieuws "is geen afdwingbaar beleid", zei hij. "We hebben nooit gezegd dat we Facebook dwingen om nieuws te blijven laten zien."

Aanpassingen veranderen weinig volgens toezichthouder

Critici stellen dat de onderhandelingspositie van nieuwsmedia, die door de wet sterker moet worden, juist bij kleine uitgevers relatief zwakker wordt. Sims wuift die kritiek weg. Als Google en Facebook deals sluiten met grote uitgevers, "waarom zouden ze het allemaal verpesten en dat niet doen met de overige 10 procent? Dat is niet logisch", zei hij.

"De aanpassingen die zijn gedaan, zijn zaken die niet veel uitmaken of die zijn doorgevoerd omdat ze niet duidelijk waren, tenminste niet in Facebooks ogen."