EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) waarschuwt voor mogelijke antitrustmaatregelen tegen Google of andere Amerikaanse techgiganten als die zich dreigen terug te trekken van de Europese markt, schrijft Bloomberg.

Vestager zei dinsdag tegen de economische commissie in het Europees Parlement dat in zo'n geval onderzocht kan worden "of het überhaupt legaal is dat een dominante provider stopt met het leveren van diensten". Volgens haar kan de EU daar verschillende mogelijkheden voor inzetten.

De uitspraken van Vestager volgden op commotie in Australië, waar aan een nieuw wetsvoorstel wordt gewerkt. Daarin staat dat bedrijven als Google en Facebook uitgevers moeten betalen voor gedeelde artikelen op hun platforms, omdat ze de techbedrijven winst opleveren.

Google dreigde vervolgens om zijn zoekmachine in Australië af te sluiten. Later werd een overeenkomst met uitgevers bereikt, waardoor dat niet werd doorgezet. Facebook staakte korte tijd het delen van nieuws op zijn platform, maar draaide dat terug nadat de regering had ingestemd met een wijziging in de wetgeving.

Het is niet duidelijk of de bedrijven van plan zijn om zich terug te trekken uit de EU. In Frankrijk sloot Google vorige maand een deal met mediabedrijven. Google betaalt daar de komende drie jaar 76 miljoen euro om nieuws aan te kunnen bieden.

Dit akkoord vloeit voort uit een Europese copyrightwet die de Franse regering al heeft doen ingaan. De wet eist van grote techplatforms dat die met mediabedrijven onderhandelen over vergoedingen voor nieuwskopij.