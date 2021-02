Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt Apples 'Log in met Apple'-functie, meldt The Information op basis van ingewijden. Het onderzoek moet uitwijzen in hoeverre de inlogmethode het gebruikers lastig maakt om naar een ander platform over te stappen, zoals Android of Windows.

De loginfunctie van Apple is sinds de komst van het besturingssysteem iOS 13 beschikbaar en maakt het mensen gemakkelijker om in te loggen bij websites en diensten. Inloggen gaat op dezelfde manier als met een Facebook- of Google-account, al zegt Apple de privacy van gebruikers beter te waarborgen.

Appontwikkelaars die mensen via Facebook of Google laten inloggen, moeten van Apple ook de 'Log in met Apple'-methode aanbieden. Ontwikkelaars zouden hier sinds vorig jaar over klachten indienen bij het Amerikaanse ministerie van Justitie. Als ontwikkelaars de inlogmethode niet willen gebruiken, mogen apps ook niet de optie bieden om in te loggen via Facebook of Google.

Het ministerie van Justitie heeft niet op de berichtgeving gereageerd. Ook is onduidelijk wanneer het onderzoek afgerond moet zijn.

Er lopen op dit moment meerdere onderzoeken naar Apple. In juni vorig jaar startte de Europese Commissie bijvoorbeeld een onderzoek naar Apple Pay. De Commissie wil weten of het bedrijf concurrenten uitsluit van het gebruik van de NFC-chip in iPhones en Apple Watches, waarmee draadloos betaald kan worden.