Elon Musk zegt op Twitter dat de internetsnelheid van Starlink dit jaar verdubbelt naar 300 Mbit per seconde. Starlink is een project van ruimtevaartbedrijf SpaceX waarbij via satellieten vanuit de ruimte breedbandinternet wordt aangeboden.

Op dit moment bevindt Starlink zich nog in een testfase. Alleen geïnteresseerde Amerikanen en Canadezen kunnen in deze fase een bètakit bestellen. Voor 99 dollar (82 euro) per maand wordt een snelheid van tussen de 50 en 150 Mbit per seconde beloofd.

Gemiddeld ligt de downloadsnelheid van Amerikanen op zo'n 71,3 Mbit per seconde, berekende de Britse internetaanbieder Cable.co.uk vorig jaar op basis van honderden speedtests. In Nederland ligt de gemiddelde snelheid op 95,6 Mbit per seconde. Toch is het ook al mogelijk om via glasvezel snelheden van 1 gigabit per seconde (1.000 Mbps) te halen.

In de verbinding van Starlink kan in de huidige fase nog een vertraging van 20 tot 40 milliseconden optreden. Volgens Musk zal die vertraging later dit jaar onder de 20 milliseconden komen.

Musk zegt daarnaast dat Starlink aan het einde van dit jaar "het grootste deel van de aarde" moet dekken. Volgend jaar wordt die dekking uitgebreid. "Mobiele netwerken hebben altijd een voordeel in dichtbevolkte gebieden", schrijft hij. "Satellieten werken het beste voor gebieden met een lage tot gemiddelde bevolkingsdichtheid."