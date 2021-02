Spotify komt "later dit jaar" met het nieuw abonnement HiFi voor "muziek van cd-kwaliteit", maakte het bedrijf maandagavond bekend tijdens zijn Stream On-evenement.

Met HiFi kunnen gebruikers audio naar hun apparaten en Spotify Connect-speakers streamen. Het nieuwe abonnement wordt uitgerold naar "bepaalde markten", maar het is nog niet duidelijk om welke landen het precies gaat.

Op dit moment is het mogelijk om op Spotify tot een audiokwaliteit van 320 kbps (kilobits per seconden) muziek te streamen. Spotify maakte geen prijs bekend.

Een soortgelijke dienst van Amazon Music behaalt een kwaliteit van 850 kbps voor 'gewoon' HD en rond de 3730 kbps voor Ultra HD. Die dienst kost 15 euro per maand voor niet-leden van Amazon Prime, maar is niet beschikbaar in Nederland.

Dit bericht is aangevuld met extra details over Amazon Music HD.