Google laat vanaf woensdag weer politieke advertenties rond Amerikaanse verkiezingen toe op YouTube en pagina's van zijn zoekmachine, schrijft het bedrijf volgens Axios aan adverteerders.

Nadat aanhangers van de Amerikaanse oud-president Donald Trump in januari het Capitool bestormden, besloot Google tijdelijk politieke advertenties te weren. Het was toen niet duidelijk hoelang het verbod in stand zou blijven.

Facebook, dat een soortgelijk verbod handhaaft, heeft nog niet bekendgemaakt wanneer politieke advertenties weer worden toegelaten. Beide bedrijven verboden politieke advertenties ook al kort rond de Amerikaanse verkiezingen van vorig jaar, om het verspreiden van desinformatie te voorkomen.

Volgens Google ging het om een ban volgens zijn 'gevoelige gebeurtenissen'-beleid. Dit beleid wordt vaker gebruikt rond gebeurtenissen waarbij veel desinformatie op internet wordt verspreid.