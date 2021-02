Netflix-gebruikers met een Android-smartphone kunnen vanaf nu automatisch nieuwe series downloaden die de streamingsdienst aan hen aanraadt, zo maakt het bedrijf maandag bekend.

Eerder kwam Netflix al met Smart Downloads, een functie die de volgende aflevering van een serie die iemand kijkt automatisch naar zijn of haar smartphone downloadt. Dat wordt nu uitgebreid met Downloads For You.

Deze nieuwe functie downloadt alle series en films uit het Voor jou-lijstje standaard op iemands telefoon. "We willen het zo gemakkelijker maken om je nieuwe favoriete serie te ontdekken", schrijft het bedrijf.

Downloads For You wordt wereldwijd uitgerold. Netflix werkt nog aan een iOS-versie.