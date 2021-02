Er zijn online conceptbeelden verschenen van AR-brillen van Samsung. De video's werden naar buiten gebracht door twitteraar WalkingCat, die vaker kloppende informatie over onaangekondigde Samsung-producten heeft gepubliceerd.

In een van de filmpjes is een Samsung Glasses Lite te zien. De gadget lijkt op een forse zonnebril en heeft schermen in de brillenglazen waarop beelden geprojecteerd kunnen worden. De conceptvideo laat zien hoe een groot scherm in de omgeving geprojecteerd kan worden, waarop je een film kunt kijken of kunt gamen.

De glazen kunnen gedimd worden om fel licht te weren. Ook kan de bril worden gebruikt om vanuit een drone mee te kijken terwijl die wordt bediend.

In een tweede video wordt eveneens een AR-bril getoond, de Samsung AR Glasses. Mogelijk gaat het om een andere versie van de bril. Deze variant lijkt meer gericht op zakelijk gebruik. Zo wordt tegelijk met een scherm een toetsenbord geprojecteerd waarop de gebruiker kan typen.

De conceptvideo laat verder zien hoe een man videobelt met twee andere personen, die vervolgens in de ruimte verschijnen. Daardoor lijkt het alsof ze bij elkaar aanwezig zijn.

Nog weinig bekend over beide brillen

Over beide brillen is weinig bekend. Zo is niets duidelijk over de technologie en de resolutie van de beelden. Ook is het onbekend of en wanneer Samsung de brillen officieel aankondigt.

Het bedrijf zou niet het enige zijn dat aan een AR-bril werkt. De bekendste variant is de HoloLens van Microsoft, die al te koop is. Ook Facebook en Apple zouden aan AR-brillen werken.