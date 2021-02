WhatsApp-gebruikers buiten de Europese Unie die na 15 mei de nieuwe gebruiksvoorwaarden niet hebben geaccepteerd, kunnen geen berichten meer lezen of verzenden. Dat schrijft WhatsApp in een FAQ-bericht op zijn website.

In het bericht geeft WhatsApp meer details over wat er gebeurt na 15 mei, als de nieuwe voorwaarden ingaan. Vanaf dat moment wordt informatie van gebruikers gedeeld met moederbedrijf Facebook.

In Nederland verandert er niets. WhatsApp kan binnen de EU geen gebruikersinformatie delen met Facebook vanwege de Europese privacywet.

Als gebruikers de voorwaarden niet accepteren voor de deadline, wordt het account niet meteen verwijderd, staat in het uitlegbericht van WhatsApp. "Je kunt echter niet volledig gebruikmaken van WhatsApp tot je de updates aanvaardt. Gedurende een korte periode kun je nog wel oproepen en meldingen ontvangen, maar je kunt geen berichten lezen of verzenden via de app."

Na een paar weken treedt het beleid voor inactieve accounts in werking. Het duurt vier maanden voordat WhatsApp een inactief account verwijdert. Binnen die periode kunnen gebruikers de voorwaarden alsnog accepteren om toegang te krijgen tot hun berichten.

Het nieuwe beleid van WhatsApp leidde tot commotie onder gebruikers. Alternatieve chatapps zoals Telegram en Signal zagen hun gebruikersaantallen flink stijgen nadat WhatsApp de nieuwe voorwaarden had bekendgemaakt.