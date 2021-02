De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft onderzoeken afgerond naar de afgelopen twee tests met Starship-raketten van SpaceX, zo schrijven The Verge en CNN-journalist Jackie Wattles. Beide tests eindigden in een explosie. Nu de onderzoeken zijn afgerond, kan SpaceX groen licht krijgen voor het testen van een nieuw Starship-prototype.

Tijdens de testvluchten werden onbemande prototypes van de Starship-raketten de lucht in geschoten. Deze raket moet uiteindelijk mensen en vracht vervoeren tijdens Mars- en maanmissies.

Voor de lancering met Starship-model SN8 in december hield SpaceX zich niet aan de voorwaarden waaronder de FAA toestemming had verleend. Maar volgens Wattles hebben de FAA en SpaceX in deze zaak een overeenstemming bereikt. Details over de getroffen schikking zijn niet bekend.

Het tweede onderzoek naar de crash met de SN9, die begin deze maand crashte, betrof een routineonderzoek dat wordt uitgevoerd als een raket neerstort. Volgens de FAA vonden de test en de crash plaats binnen de gestelde veiligheidseisen. "De mislukte landing en explosie vormden geen gevaar voor het publiek."

Raketten stortten neer bij terugkeer op aarde

Bij de tests kwamen de raketten na hun lancering in een vrije val in horizontale positie weer naar beneden. Vlak boven het aardoppervlak moesten ze met een raketmotor weer in verticale stand komen om te landen, maar dat lukte niet.

Toch zijn de tests daardoor niet compleet mislukt. Tijdens de SN8-test zei SpaceX-oprichter Elon Musk dat de testvlucht een succes was en dat SpaceX alle data had verzameld die het wilde verkrijgen.

SpaceX-ingenieur John Insprucker zei tijdens de livestream van Starship-model SN9 dat het bedrijf "alleen nog even aan de landing moet werken".

Overigens staat Starship-prototype SN10 al klaar. De afronding van het FAA-onderzoek is goed nieuws om ook dat model snel de lucht in te brengen. Elon Musk tweette zondagavond: "Grote kans dat hij deze week vliegt!"