Google heeft de oprichter van zijn ethische commissie voor kunstmatige intelligentie ontslagen. Volgens de techgigant heeft Margaret Mitchell de gedragscode van Google geschonden door bestanden te delen met personen van buiten het bedrijf.

De ethische commissie werd sinds december onderzocht na het vertrek van Mitchells collega Timnit Gebru. Beide vrouwen voerden campagne voor meer diversiteit bij Google en uitten hun bezorgdheid over censuur binnen het bedrijf.

Mitchell kondigde haar vertrek zaterdag aan in een tweet. "Ik ben ontslagen", schreef ze op Twitter. De afgelopen vijf weken had ze al geen toegang meer tot de systemen van Google, inclusief haar e-mail en agenda.

Mitchell had al langer kritiek op Google. Zo had ze eerder haar bezorgdheid uitgesproken over het vertrek van Gebru, die het bedrijf in december verliet.

Gebru heeft altijd gezegd dat ze is ontslagen nadat ze een interne mail had gestuurd waarin ze Google ervan beschuldigde "marginale stemmen het zwijgen op te leggen". Google beweerde echter dat Gebru zelf het bedrijf heeft verlaten.

Daar waren honderden collega's van Gebru het niet mee eens. Zij ondertekenden een brief waarin stond dat ze haar steunen. Google-topman Sundar Pichai heeft zich vervolgens verontschuldigd voor de manier waarop Gebru het bedrijf verliet.

Google wordt al langer bekritiseerd vanwege een gebrek aan diversiteit in zijn personeelsbestand. Ook zijn er zorgen over kunstmatige intelligentie, die desinformatie of discriminatie kan aanjagen.