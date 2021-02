Na de ruzie van eerder deze week zijn de Australische regering en Facebook weer met elkaar in gesprek. De techgigant is weer aangeschoven aan de onderhandelingstafel, zei premier Scott Morrison zaterdag tijdens een persconferentie.

Facebook heeft "voorlopig weer vriendschap met ons gesloten", vertelde Morrison op een persconferentie in Sydney. "Wat ben ik er blij mee dat Facebook weer aan tafel zit."

De Australische minister van Financiën Josh Frydenberg zei vrijdag al dat hij met Facebook-oprichter Mark Zuckerberg had gesproken en dat dit weekend meer gesprekken zullen plaatsvinden. Een woordvoerder van Facebook wilde daar verder niets over kwijt.

Australië en Facebook liggen al langer met elkaar in de clinch. De Australische regering introduceerde eind vorig jaar een wetsvoorstel voor een nieuwe gedragscode die Facebook en Google zou verplichten om te betalen voor links naar nieuwsartikelen.

Facebook is het niet eens met de plannen en maakte het Australiërs woensdag onmogelijk om via het sociale medium nieuws te bekijken of delen. Nieuwsorganisaties buiten Australië kunnen nog wel berichten op Facebook plaatsen, maar Australiërs kunnen die berichten niet zien of delen.

Australische regering reageerde woedend

De Australische regering reageerde donderdag woedend, omdat de beperkingen die Facebook heeft opgelegd ook de pagina's van de Australische overheid en hulpdiensten treffen. Een woordvoerder van Facebook zei eerder dat dit een fout is.

Australische nieuwssites hebben hun bezoekersaantallen met ongeveer 13 procent zien dalen na de blokkade van Facebook. Het aantal buitenlandse bezoekers dat via Facebook een nieuwssite bezocht, nam met ongeveer 26 procent af, berekende het Amerikaanse databedrijf Chartbeat.