De militaire junta in Myanmar, die op 1 februari de macht greep met een coup, heeft Wikipedia in het hele land geblokkeerd. Alle versies van de online encyclopedie in verschillende talen zijn ontoegankelijk, meldt monitoringsorganisatie NetBlocks vrijdag.

De organisatie, die internetblokkades wereldwijd in de gaten houdt, schrijft vrijdag op haar website dat Wikipedia sinds donderdagochtend is geblokkeerd. Ook de website van de Wikimedia Foundation, de organisatie achter Wikipedia, is geblokkeerd.

De actie is onderdeel van een uitdijend regime van internetcensuur sinds de coup, aldus NetBlocks. Eerder blokkeerden telecomproviders al Facebook, Instagram, Twitter en WhatsApp.

Leger greep de macht om 'verkiezingsfraude'

Het leger onder leiding van Min Aung Hlaing greep begin februari de macht in Myanmar, omdat er verkiezingsfraude zou zijn gepleegd. Bewijs hiervoor is er niet en de Myanmarese kiesraad ontkent de fraude. Regeringsleider Aung San Suu Kyi is opgepakt.

Sinds de coup gaan veel inwoners van het land de straat op. Het leger probeert de protesten de kop in te drukken. Daarbij is voor zover bekend zeker één dode gevallen.

Ook registreert NetBlocks sinds 15 februari elke dag een internetavondklok. Tussen 1.00 uur en 9.00 uur wordt het internet op grote schaal uitgeschakeld.

De socialemedia- en internetblokkades maken het voor tegenstanders van de militaire junta moeilijker om zich te organiseren, contact te hebben met vrienden en familie en nieuws te volgen. De blokkade van Wikipedia doet nog een schepje bovenop de informatiebeperking.