WhatsApp past ondanks kritiek toch de gebruikersvoorwaarden aan voor gebruikers buiten Europa, zo blijkt vrijdag uit een blogpost. Gebruikers moeten akkoord gaan, anders kunnen zij geen gebruik meer maken van de app.

Met de aanpassing zou gebruikersinformatie voortaan worden gedeeld met moederbedrijf Facebook.

Over de nieuwe voorwaarden ontstond verwarring onder gebruikers. Volgens het bedrijf was er meer tijd nodig om uitleg te geven over datagebruik. Daarom werd besloten de aanpassing die op 8 februari van kracht zou worden, naar 15 mei te verplaatsen.

WhatsApp erkent in de blogpost de situatie vorige maand niet goed te hebben aangepakt. Daarom neemt de berichtendienst een aantal maatregelen. In de komende weken krijgt WhatsApp een banner met daarin meer informatie "om te proberen de zorgen weg te nemen die we horen".

Toch komt van uitstel geen afstel, zo blijkt nu. "Uiteindelijk zullen we mensen eraan herinneren om deze updates te bekijken en accepteren, zodat ze WhatsApp kunnen blijven gebruiken", schrijft het bedrijf.

Veel gebruikers stapten over naar alternatieven

Nadat duidelijk werd dat de berichtendienst de voorwaarden wilde aanpassen, besloten veel gebruikers over te stappen naar alternatieven. WhatsApp zegt te begrijpen dat "sommige mensen misschien wel kijken wat andere apps te bieden hebben".

Wel geeft het bedrijf mensen een waarschuwing. "We hebben gezien dat sommige van onze concurrenten beweren dat ze de berichten van mensen niet kunnen zien. Maar als een app geen end-to-endversleuteling biedt, betekent dat standaard dat ze je berichten kunnen lezen", aldus WhatsApp.

De nieuwe gebruikersvoorwaarden gelden overigens niet voor de Europese Unie, omdat WhatsApp hier geen gebruikersinformatie mag delen met Facebook vanwege de Europese privacyverordening AVG.