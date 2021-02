Microsoft Office op je iPad, zombies in een Minecraft-achtige wereld en een gratis alternatief voor wachtwoordbeheerder LastPass. Dit zijn de apps van de week.

Microsoft Office

Microsoft heeft afgelopen week een Office-app voor de iPad uitgebracht. In deze bundel zitten tekstverwerker Word, presentatieprogramma PowerPoint en dataverwerker Excel. Ook notitieprogramma OneNote is onderdeel van het pakket. Het voordeel van één Microsoft Office-app is dat je niet meer hoeft te wisselen tussen de aparte programma's.

Verder heeft Microsoft nog wat kleine toevoegingen gedaan, waaronder de mogelijkheid om foto's om te zetten naar documenten. Zo kun je bijvoorbeeld direct de tekst kopiëren of aanpassen. Een betaald abonnement op Microsoft Office , waarmee je alle functies ontgrendelt, kost 6,99 euro per maand (of 69,99 euro per jaar).

Download Microsoft Office voor iPadOS (6,99 euro)

Don't eat Pete

Don't eat Pete is met zijn blokachtige vormgeving overduidelijk geïnspireerd op Minecraft en draait om het verslaan van zombies. Aan jou de taak om deze hersenloze wezens een kopje kleiner te maken.

Dat doe je door onder meer slim om te springen met het domme gedrag van de zombies. Je kunt ze bijvoorbeeld een bepaalde kant opsturen door op tactische plekken verdedigingsobjecten te plaatsen. Ook kun je de wijde wereld intrekken om andere overlevenden te vinden, maar hierbij loop je natuurlijk wel meer risico dan wanneer je veilig thuisblijft.

Don't eat Pete is momenteel in bèta op Android. Mogelijk loop je dus tegen wat problemen aan tijdens het spelen. De makers verdienen geld door het tonen van advertenties.

Download Don't eat Pete voor Android (gratis)

1 Bekijk hier de trailer van Don't eat Pete

Bitwarden

Wachtwoordenbeheerder LastPass kwam afgelopen week op een negatieve manier in het nieuws. De gratis versie van LastPass werkt binnenkort namelijk slechts op één type apparaat tegelijk. Wil je de wachtwoordenapp zowel op je smartphone als laptop gebruiken, dan moet je de portemonnee trekken.

Een fijn alternatief is Bitwarden. Deze app doet in grote lijnen hetzelfde als LastPass, maar dan gratis. Er is wel een betaalde versie die je bijvoorbeeld toegang geeft tot veilige cloudopslag, maar de gratis variant is voor de meeste mensen waarschijnlijk voldoende.

Bitwarden kan je huidige wachtwoorden uit LastPass overzetten, heeft een ingebouwde generator om sterke wachtwoorden te maken en is verkrijgbaar op alle platformen. Verder is de app open source, wat betekent dat de technische werking van de app voor iedereen te bekijken is. Ontwikkelaars kunnen dus kijken hoe Bitwarden 'onder de motorkap' werkt.

Download Bitwarden voor Android en iOS (gratis)