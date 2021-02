Wat is de beste travelzoom-compactcamera? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Travelzoom-compactcamera's zijn kleine camera's zonder veel poespas en met een vaste zoomlens. Ze zijn licht en passen vaak in je broek- of jaszak. Als je een eenvoudige, kleine camera voor onderweg of tijdens vakantie zoekt, is een travelzoomcamera een goede optie.

Dit type camera ondervindt veel concurrentie van smartphonecamera's. Het zoombereik van de travelzoomcamera's varieert van vijf keer tot wel veertig keer. Dat is gelijk het voordeel boven smartphones: de beeldkwaliteit is hoog, ook bij zoomen. Daarnaast ligt hij prettiger in de hand.

De Consumentenbond test fotocamera's op onder meer fotokwaliteit, film- en videokwaliteit, bediening, resolutie en scherpte. Er zijn in totaal 169 goed verkrijgbare fotocamera's getest.

Binnen de categorie travelzoom-compactcamera's zijn zestien modellen getest. Een camera van Leica is de Beste uit de Test. De Beste Koop is een model van Panasonic.

De Leica presteert van alle geteste camera's in deze categorie het best, maar is niet bepaald goedkoop.

Goed om te weten: de Leica is qua bouw en elektronica vrijwel gelijk aan de meer betaalbare Panasonic DC-TZ200, die zo'n 620 euro kost. Hele kleine verschillen maken dat de Leica net wat beter scoort en de Beste uit de Test is.

De Leica heeft een redelijk grote beeldsensor (de gevoelige plaat van de camera). Dit zorgt voor betere fotokwaliteit. Een grote sensor en veel zoom zijn lastig te combineren. Het zoombereik is hierdoor wat beperkter dan bij andere travelzoomcamera's.

Het aanraakscherm en de zoeker zijn erg goed. De bediening gaat soepel en de knoppen zijn goed geplaatst. Wel is de functie van sommige knoppen op het eerste gezicht wat onduidelijk.

Je kunt met deze camera ook video's van goede kwaliteit maken in 4K. De camera is verkrijgbaar in twee kleuren.

Geef je liever wat minder geld uit? Dan is de DMC-TZ80 van Panasonic een prima keuze. De foto- en videokwaliteit zijn redelijk goed en je kunt filmen in 4K. De sensor is een stukje kleiner. Dit, in combinatie met de lens en cameraomvang, maakt een groter zoombereik mogelijk.

De bediening van de camera werkt prettig en de knoppen zitten op goede plaatsen. Hij heeft een zoeker en aanraakscherm die ook goed werken. De zoeker is wel wat klein, en dat geeft soms een 'regenboogeffect' in het beeld.

Deze camera kan niet alleen goed automatisch fotograferen, maar heeft ook veel mogelijkheden voor creatieve fotografie. Hij is verkrijgbaar in twee kleuren.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.