YouTube heeft een video van PewDiePie verwijderd. Met een diss tegen het kinderkanaal Cocomelon overtrad gebruiker Felix Kjellberg daarmee de regels rond online pesten en kindveiligheid, meldt YouTube vrijdag op Twitter.

Kjellberg zong een liedje gericht aan Cocomelon. Daarin maakte hij kinderen die video's van het kanaal bekijken belachelijk en deed hij uitspraken als: "Je publiek bestaat uit maagden."

Ook gebruikte Kjellberg taal die niet voor kinderen geschikt is. Aan het einde van de video geeft Kjellberg enkele kinderen plastic wapens, waarmee ze een meloen aanvallen.

In twee tweets laat YouTube weten waarom de video is verwijderd. Een van de redenen is dat het leek alsof het filmpje voor kinderen was gemaakt, terwijl de inhoud ongepast was. Ook mag een YouTube-gebruiker volgens de regels geen andere gebruikers intimideren voor financieel gewin.

"In sommige gevallen staan we kritiek en disses toe, maar in dit geval werd de grens overschreden", aldus YouTube. Kjellberg kreeg geen waarschuwing. Kopieën van de video die door anderen online worden gezet, worden weggehaald.

Kjellberg viel Cocomelon aan, omdat het kanaal opvallend snel groeit. In juni vorig jaar ontdekte Kjellberg dat het kanaal er veel gamers als volgers bij kreeg. Inmiddels heeft Cocomelon 105 miljoen abonnees, waarmee het kanaal in de buurt komt van het aantal volgers van PewDiePie (109 miljoen abonnees).

Begin februari kondigde Kjellberg aan een diss te maken. Hij bleef een paar dagen online, waarna YouTube ingreep. In een recente video zegt Kjellberg dat de diss "zijn finale" was. "Ik ga er nu niet meer mee door, want dat zou niet grappig zijn en Cocomelon interesseert me eigenlijk niet."