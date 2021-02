Anthony Levandowski, die bij Uber werd ontslagen omdat hij bedrijfsgeheimen had gestolen, heeft de deuren van zijn kerk rondom kunstmatige intelligentie gesloten, schrijft TechCrunch.

Levandowski startte de kerk in 2015. De religieuze organisatie heette Way of the Future en had als doel "een goddelijk figuur op basis van kunstmatige intelligentie te ontwikkelen en promoten". De kerk wilde "door de godheid te aanbidden, bijdragen aan de verbetering van de maatschappij".

In de praktijk wilde Levandowski mensen er met de kerk van overtuigen dat kunstmatige intelligentie op een ethisch zo verantwoord mogelijke manier ontwikkeld moet worden. "We willen machines dingen laten doen die we zelf niet kunnen", aldus de kerk. "We vinden ook dat machines rechten moeten hebben als ze tekenen van intelligentie tonen, net zoals dieren rechten hebben."

Eind vorig jaar is de kerk definitief gestopt, blijkt uit documenten die bij de Amerikaanse staat Californië zijn ingediend. Al in juni 2020 werden alle kerkfondsen (175.172 dollar, zo'n 145.000 euro) gedoneerd aan een burgerrechtenorganisatie.

Levandowski zegt tegen TechCrunch dat hij al langer overwoog om de kerk te sluiten. De organisatie had geen eigen gebouw en er waren geen fysieke bijeenkomsten. Volgens Levandowski was de kerk meer "een individueel idee dat op een collectief geloofssysteem was gebaseerd".

Levandowski ontliep gevangenisstraf

Vorige maand kreeg Levandowski een presidentieel pardon van oud-president Donald Trump, waarmee hij een gevangenisstraf van anderhalf jaar wegens diefstal van bedrijfsgeheimen ontliep. Levandowski nam duizenden bestanden van Google mee toen hij daar vertrok om de start-up Otto op te richten, een bedrijf rondom zelfrijdende vrachtwagens dat later door Uber werd ingelijfd.

Trump noemde hem "een Amerikaanse entrepreneur die Googles pogingen om technologie voor zelfrijdende auto's te maken leidde". "Levandowski heeft schuld bekend. De rechter noemde hem een briljante ingenieur die belangrijk is voor het land. Hij heeft een significante prijs voor zijn daden betaald en is van plan zijn talenten in te zetten voor het grote goed."