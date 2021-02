Australische nieuwssites hebben hun bezoekersaantallen met ongeveer 13 procent zien dalen nadat Facebook besloot de mogelijkheden tot het delen van nieuws in Australië te beperken. Het aantal buitenlandse bezoekers dat via Facebook een nieuwssite bezocht, nam met ongeveer 26 procent af, becijferde het Amerikaanse databedrijf Chartbeat vrijdag.

Facebook nam de maatregel vanwege een Australisch wetsvoorstel. Dat zou het bedrijf en onder meer Google verplichten om voortaan te betalen voor het delen van nieuwsberichten. Vervolgens werden Facebook-pagina's van overheidsdiensten, goede doelen en andere organisaties op zwart zijn gezet. Ook verdwenen Facebookberichten waarin mensen Australisch nieuws deelden.

Het bedrijf stelde in een verklaring dat overheidspagina's geen last zouden moeten hebben van het gewijzigde beleid voor het delen van nieuws door Australische gebruikers. Wel zegt Facebook dat het het begrip nieuws "een brede definitie" is, "omdat de wet geen duidelijke uitleg geeft over de definitie van nieuwscontent".

Politici reageerden woest en zijn voornemens de wet door te zetten.

Sociale media voor deel Australiërs primaire nieuwsbron

Chartbeat analyseerde de bezoekersstroom van zo'n 250 Australische sites. Daaruit blijkt dat het aantal Australiërs dat een van die sites via Facebook bezocht daalde van 21 procent op woensdag, toen de beperking werd ingesteld, naar 2 procent op donderdag. Het internetverkeer via Google steeg van 26 procent naar 34 procent.

"Toen het verkeer via Facebook afnam, verschoof de algehele bezoekersstroom in Australië niet naar andere platformen", stelde een woordvoerder van Chartbeat. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Canberra uit 2020 gebruikt 21 procent van de Australiërs sociale media als voornaamste nieuwsbron en gebruikt 39 procent van de bevolking Facebook om nieuws tot zich te nemen.