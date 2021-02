Het klimaatinformatiecentrum van Facebook is vanaf donderdag beschikbaar in Nederland. Dit centrum is via Facebook te bereiken en geeft bezoekers informatie over klimaatverandering. In het informatiepunt worden bijvoorbeeld mythes ontkracht en worden er berichten van deskundigen gedeeld.

Wie in Facebook zoekt naar aan klimaatgerelateerde termen, krijgt vanaf donderdag een verwijzing naar het Informatiecentrum klimaatwetenschap te zien. Hier wordt onder meer getoond wat sinds 1950 de jaarlijkse temperatuur in een provincie is, of waarom het belangrijk is dat de temperatuur niet meer dan 1,5 graden Celsius stijgt.

Bij de berichten staat de bron vermeld, zodat bezoekers meer informatie over de berichten op kunnen zoeken. Facebook werkt voor het informatiecentrum onder meer samen met universiteiten en wetenschappelijke instellingen.

Facebook breidt het informatiepunt nu uit naar meer landen en introduceert nieuwe functies. Zo wil het sociale medium dat gebruikers onder tijdlijnberichten over klimaatverandering worden doorverwezen naar het informatiepunt. Het platform test dit nu in het Verenigd Koninkrijk.

Facebook startte het klimaatinformatiecentrum in september 2020 in onder meer de Verenigde Staten. Met het centrum wil het platform dat gebruikers eenvoudig toegang krijgen tot wetenschappelijke en actuele informatie. Het centrum lijkt qua opbouw op het 'Feiten over COVID-19'-centrum dat Facebook in juli startte.