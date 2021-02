De Koninklijke Marechaussee wil drones gebruiken om te zien of er illegale verstekelingen in vrachtwagens en containers zitten. De drones worden uitgerust met infraroodcamera's om warmtebeelden vast te leggen, schrijft De Telegraaf.

Wanneer de marechaussee de drones met infraroodcamera's wil gebruiken, is niet duidelijk. De dienst geeft weinig details, om te voorkomen dat mensensmokkelaars de informatie kunnen misbruiken. Daarom is het ook niet bekend hoeveel drones de dienst wil inzetten. De marechaussee zegt wel dat 'traditionele' methoden als speurhonden belangrijk blijven voor opsporingen.

De dienst zegt tegen NU.nl dat drones op dit moment voor grensbewaking en opsporing worden ingezet. De marechaussee heeft een afdeling die zich richt op het ontwikkelen van de drones. "Met die afdeling willen we nu kijken hoe we de drones kunnen inzetten tegen bijvoorbeeld 'inklimmers'", zegt een woordvoerder.

Inklimmers zijn mensen die bijvoorbeeld in een geparkeerde vrachtwagen klimmen, om de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. In 2020 werden bijna 450 illegale vreemdelingen opgepakt, die per vrachtwagen, ferry, vliegtuig of boot naar Engeland wilden reizen. Een jaar eerder ging het om ruim negenhonderd vreemdelingen. Deze daling geeft een vertekend beeld vanwege de coronareisbeperkingen van 2020.

Het 'inklimmen' is niet alleen illegaal, maar kan ook gevaarlijk zijn. Eind 2019 werden 39 overleden Vietnamezen in een gekoelde trailer aangetroffen. Zij hadden zich daar verstopt om de oversteek van het Belgische Zeebrugge naar Engeland te maken.