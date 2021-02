Het Openbaar Ministerie heeft woensdag een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar geëist tegen een 21-jarige man die wordt verdacht van verschillende cybercrimemisdrijven. Hij zou onder meer betrokken zijn geweest bij de oplichting van een ondernemer bij wie in één nacht 1,1 miljoen euro werd geplunderd.

De verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats benaderde slachtoffers via onder meer Marktplaats en sms'jes en lokte ze vervolgens naar valse websites. Daar werden de slachtoffers verleid tot het achterlaten van privégegevens om betalingen te kunnen doen. De slachtoffers dachten bijvoorbeeld dat zij een openstaande rekening betaalden.

De man nam op deze manier de controle over de onlinebankierenomgeving van de slachtoffers over. Vervolgens haalde hij geld van de rekeningen door te pinnen of producten online te bestellen. Volgens de officier van justitie is de man aan tientallen aangiftes van oplichting en hacken te koppelen.

De verdachte kwam voor het eerst naar voren in een onderzoek naar de oplichting van een ondernemer uit Noord-Nederland. Het slachtoffer had een foute link aangeklikt in een sms die hem naar een nagemaakte bankomgeving leidde. Vervolgens werd zijn bankrekening geplunderd.

Het slachtoffer raakte in één nacht 1,1 miljoen euro kwijt. Dat geld werd overgeboekt naar bankrekeningen van 140 geldezels verspreid over het land. Zij hadden hun bankrekeningen beschikbaar gesteld voor het wegsluizen van het geld. De politie kwam de man op het spoor en hield hem op 27 februari aan.

Gestolen geld uitgegeven aan dure producten

Uit politieonderzoek blijkt dat de verdachte het gestolen geld uitgaf aan luxeproducten. Zo kocht hij onder meer een paar schoenen van 950 euro en gaf hij meer dan 8000 euro uit aan cadeaubonnen. Ook poseerde hij met een bundel bankbiljetten op een foto.

Naast de vier jaar gevangenisstraf heeft de officier in de rechtbank van Groningen ook een geldboete van 55.000 euro geëist. Ook hebben enkele slachtoffers om een schadevergoeding gevraagd. De uitspraak is op 16 maart.