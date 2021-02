Een groep aanklagers sleept Reddit-gebruiker Keith Patrick Gill voor de rechter vanwege vermeende marktmanipulatie van het GameStop-aandeel (pdf). Gill zou de aandelenkoers hebben gemanipuleerd, waardoor de waarde in korte tijd enorm steeg.

De aandelenkoers van gamewinkel GameStop schoot enkele weken geleden snel omhoog, nadat beleggers op discussieforum Reddit hadden opgeroepen tot de aankoop van aandelen. Ze wilden daarmee zogeheten shortsellers, die profiteren van een koersdaling, een hak zetten.

Volgens de aanklacht deed Gill zich voor als een nieuwkomer op de investeringsmarkt, terwijl hij in de financiële sector werkzaam was.

Gill is een bekende op de WallStreetBets-subreddit, de plek waar werd opgeroepen om aandelen te kopen, schrijft The Verge. Hij schrijft al ruim een jaar over het GameStop-aandeel, de waarde en eigen investeringen. In YouTube-video's legt Gill uit waarom hij dacht dat het aandeel ondergewaardeerd werd. Gill zegt dat hij daarom al in 2019 zijn eerste GameStop-aandelen kocht.

Maar volgens de aanklacht rijmt Gills "amateuristische voorkomen" op YouTube, Reddit en Twitter niet met zijn kennis. Ook zou hij zijn "leger aan fans" hebben opgeroepen tot marktmanipulatie.

Gill: 'Advies was niet bedoeld voor investeerders'

In een verklaring (pdf) weerspreekt Gill dat hij een leger achter zich heeft dat de prijs kan opdrijven. Naar eigen zeggen had hij 529 abonnees op YouTube en 550 volgers op Twitter. Daarnaast zegt hij dat zijn advies niet voor investeerders was bedoeld. "Ik behoorde niet tot groepen die probeerden de prijs op te drijven", schrijft hij. Volgens Gill wilde hij zijn visie delen en er met mensen over praten.

De koers van het aandeel GameStop steeg in januari met meer dan 1.700 procent naar 483 dollar (ruim 400 euro). Gill heeft naar eigen zeggen 7,8 miljoen dollar verdiend met zijn aandelen. Het aandeel is inmiddels gezakt naar een waarde van 46 dollar.