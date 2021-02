Facebook heeft het voor Australiërs onmogelijk gemaakt om via het sociale medium nieuws te bekijken of te delen. Het Amerikaanse bedrijf doet dit omdat het het niet eens is met een Australisch wetsvoorstel dat Facebook dwingt om uitgevers voor nieuws te betalen.

Google ligt om dezelfde reden in de clinch met de Australische overheid. Het bedrijf dreigt zich met zijn zoekmachine uit het land terug te trekken als het gedwongen wordt zich aan de nieuwe regels te houden.

Facebook zegt woensdag voor twee keuzes te hebben gestaan: "proberen om ons te houden aan een wet die de realiteit van de relatie [tussen Facebook en uitgevers] negeert, of nieuws in Australië niet langer toestaan op onze diensten". Het bedrijf kiest dus voor het laatste.

Australische nieuwsuitgevers kunnen door de maatregelen niet langer berichten op hun Facebook-pagina zetten. Sociale media zijn voor nieuwsorganisaties een manier om artikelen, video's en andere producties bij het publiek onder de aandacht te brengen.

Nieuwsorganisaties buiten Australië kunnen nog wel dingen op Facebook plaatsen, maar Australiërs kunnen die berichten niet zien of delen.

Facebook dreigde in augustus al om deze maatregel te nemen, maar zei daarbij dat pas te doen als de wet daadwerkelijk van kracht wordt. Dat is nu nog niet het geval: de wet moet nog goedgekeurd worden door het Australische parlement.