De Verenigde Staten klagen drie Noord-Koreaanse hackers aan. Ze worden verdacht van te werken voor de Noord-Koreaanse militaire inlichtingendienst RGB, die ook wel als de hackersgroep Lazarus bekendstaat.

Het drietal wordt verdacht van diefstal van 1,3 miljard dollar (1,08 miljard euro) aan geld en cryptovaluta's in het belang van het Noord-Koreaanse regime en diens leider Kim Jong-un.

Een van de hackers, Park Jin Hyok, werd eerder al aangeklaagd voor aanvallen met de gijzelsoftware WannaCry in 2017, aanvallen op de centrale bank van Bangladesh in 2016 en de hack op Sony in 2014, dat destijds werkte aan de satirische film The Interview over een moordaanslag op Kim.

De drie operaties worden ook genoemd in de woensdag openbaar gemaakte aanklacht. Daarnaast beschuldigt de VS het Park en de twee andere verdachten van onder meer digitale aanvallen op andere banken en cryptomuntbedrijven.

Ook zouden zij malafide apps voor cryptomunten hebben ontwikkeld waarmee Noord-Korea toegang kon krijgen tot de apparaten van gebruikers.

"De acties die in deze aanklacht zijn beschreven, zijn daden van een criminele natiestaat die zich niet laat tegenhouden om wraak te nemen en geld te bemachtigen om zijn regime te ondersteunen", aldus een aanklager die de VS vertegenwoordigt.

De drie verdachten hangt hangt een celstraf van tientallen jaren boven het hoofd, maar het is onduidelijk of zij die bij veroordeling zullen uitzitten, want ze zijn alle drie voortvluchtig. Volgens de FBI was hun laatste verblijfplaats Noord-Korea.