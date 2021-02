Een 25-jarige Veenendaler moet drie jaar de gevangenis in omdat hij bedrijven afperste met ddos-aanvallen. Hij stuurde meerdere bedrijven berichten waarin hij dreigde met zo'n internetaanval. Ook voerde hij die aanvallen daadwerkelijk uit. Twee bedrijven betaalden de Veenendaler. Hoeveel hij daaraan verdiende is niet duidelijk.

De man perste van maart tot juni vorig jaar in totaal 27 bedrijven af die hij willekeurig uitkoos. Hij stuurde zoals gezegd de getroffen bedrijven een bericht waarin hij dreigde met een ddos-aanval. Bij zo'n ddos-aanval stuurt een crimineel veel internetverkeer naar een website of server. Daardoor kan een website of server overbelast raken en onbereikbaar worden. Bedrijven konden zo'n aanval afweren door de Veenendaler 0,1 bitcoin te betalen. In maart vorig jaar was dat ongeveer 600 euro tot 700 euro.

Bij zijn aanhouding vond de politie een USB-stick waarop teksten stonden die volgens de rechtbank sterk overeenkwamen met de afpersingsberichten. Ook vond de politie een bestand waarin de aangevallen bedrijfswebsites werden genoemd. Verder bezocht de afperser websites om ddos-aanvallen uit te voeren en werden er WhatsApp-gesprekken gevonden met getroffen bedrijven.

De verdacht claimt dat hij deze USB-stick en informatie als onderdeel van een hackerspakket had gekocht en hier niet bij betrokken was. Hier ging de rechter niet in mee. De man kreeg een celstraf van drie jaar, waarvan zestien maanden voorwaardelijk. Door zijn ddos-aanvallen gingen websites offline en konden potentiële klanten niks kopen bij de bedrijven. Daarom moet de verdachte ook een schadevergoeding betalen.