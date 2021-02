De Nederlandse politie heeft internationale cybercriminelen laten weten dat zij IT-infrastructuur op Nederlandse bodem beter kunnen te vermijden. "Het hosten van criminele infrastructuur in Nederland is een verloren zaak", schrijft de politie op RaidForums, een online forum waar gestolen gegevens worden aangeboden.

Het bericht werd op 10 februari op het forum geplaatst, maar woensdag bevestigde de Landelijke Eenheid achter het account te zitten.

Met de boodschap wil de politie het gebruik van Nederlandse infrastructuur ontmoedigen, licht een politiewoordvoerder in gesprek met NU.nl toe. "De criminelen op dit forum wanen zich onbespied. Wij willen de boodschap afgeven dat dat niet zo is. Wij zijn er ook."

IT-infrastructuur is de naam voor het totaal aan apparaten en software om een digitale omgeving op te zetten. Onderdeel daarvan kunnen bijvoorbeeld servers zijn, die gebruikt worden om softwareprogramma's te draaien of om bestanden op te slaan. Cybercriminelen gebruiken vaak IT-infrastructuur op Nederlandse bodem.

"Door de goede Nederlandse ICT-infrastructuur en het gunstige vestigingsklimaat blijft Nederland een aantrekkelijk land voor cybercriminelen", schreef demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in juni nog aan de Tweede Kamer. "Illegale activiteiten voltrekken zich op Nederlandse servers of worden (on)bewust gefaciliteerd door in Nederland gevestigde hosters."

Politie: Altijd risico dat het probleem zich verplaatst

Is de boodschap aan cybercriminelen om Nederland te mijden in hun zoektocht naar IT-infrastructuur, niet een verplaatsing van het probleem?

"Dat risico loop je altijd", antwoordt de politiewoordvoerder. "Maar wat je hier kunt voorkomen, is meegenomen. Tegelijkertijd werken wij om die reden ook internationaal samen. Zo hopen we het wereldwijd te ontmoedigen. Wij ons richten op Nederland."