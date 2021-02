De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Universiteit van Amsterdam (UvA) zijn doelwit van een cyberaanval, melden de onderwijsinstellingen woensdag. De instellingen willen zolang het onderzoek loopt weinig details over de aanval geven, maar ondertussen gaat het onderwijs op beide instellingen door zoals gepland.

Beide onderwijsinstellingen zeggen dat "onbekende derden" hebben ingebroken in de computersystemen. De instellingen delen de systemen. De gedeelde cyberbeveiligingsafdeling zegt maatregelen te nemen om de gevolgen van de aanval te beperken.

Het is nog niet bekend welke delen van de computersystemen zijn getroffen. De hogeschool en universiteit gaan daarom systemen tijdelijk uitschakelen. Op die manier willen de instellingen onderzoeken waar er precies is ingebroken.

Een woordvoerder van HvA zegt tegen NU.nl dat het onderwijs doorgaat zoals gepland. Studenten kunnen wel hinder ondervinden van systemen die niet meer werken als de beveiligingsafdeling deze afsluit. Studenten worden onder meer per mail geïnformeerd wanneer dat gebeurt.

Verdere details over de omvang van de aanval willen de onderwijsinstellingen niet geven, "omdat het risico bestaat dat je de aanvallers daarmee in de kaart speelt".

Het is niet voor het eerst dat Nederlandse onderwijsinstellingen doelwit zijn van een cyberaanval. Het bekendste voorbeeld is de cyberaanval op de Universiteit Maastricht. Toen werden de systemen besmet met gijzelsoftware. Criminelen blokkeren met dergelijke software de toegang tot computersystemen en eisen losgeld. Of de HvA- en UvA-systemen besmet zijn met deze gijzelsoftware is niet bekend.