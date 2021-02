Apple gaat vaccinatiebewijsapps alleen goedkeuren als de ontwikkelaar samenwerkt met gezondheidsorganisaties, meldt het bedrijf op zijn website. Met deze apps kunnen mensen aantonen of ze tegen COVID-19 gevaccineerd zijn. Met deze maatregel wil Apple gebruikers verzekeren dat de apps verantwoordelijk omgaan met de gevoelige data.

Ook apps waarmee gebruikers uitslagen van coronatests kunnen tonen, vallen onder de nieuwe regels. In sommige landen hebben gevaccineerde of negatief geteste inwoners meer vrijheden. Zij mogen bijvoorbeeld meer gebouwen betreden of gebruikmaken van extra diensten.

De apps gebruiken gevoelige data van gebruikers, zoals namen, de vaccinatiestatus en testuitslagen. Daarom wil Apple dat deze apps verantwoordelijk met de data omgaan en betrouwbaar zijn.

Appontwikkelaars moeten van Apple samenwerken met gezondheidsorganisaties zoals coronatestkitfabrikanten, labs of zorgaanbieders. Apple keurt apps van overheden of medische instellingen zelf ook goed. De regels voor de vaccinatiebewijsapps zijn nu door Apple gelijkgetrokken met de regels voor andere corona-apps.