Apple gaat de emoji van een naald aanpassen in een toekomstige software-update. Het bedrijf verwijdert de druppels bloed, meldt CNN woensdag.

De vernieuwde emoji zit nu al in een testversie van iOS 14.5, die op een later moment voor alle ondersteunde iPhones, iPads en iPods wordt uitgebracht. Het is nog niet bekend wanneer dit zal gebeuren.

De naaldemoji zit al langer in iOS, maar bevat op dit moment nog druppels bloed. Met de aanpassing lijkt Apple in te spelen op de huidige coronapandemie. "Door het bloed te verwijderen, wordt deze emoji veelzijdiger en wordt de misvatting dat bij een vaccinatie bloed betrokken is weggenomen", zegt Jeremy Burge van Emojipedia.

Volgens hem is niet duidelijk of de aanpassing van de emoji ervoor zal zorgen dat meer mensen zich zullen vaccineren. "Maar het kan geen kwaad de emoji aan te passen", vindt Burge.

Het is niet de eerste keer dat Apple een emoji aanpast tijdens de coronapandemie. Eerder werd een emoji van een smiley met een mondkapje al veranderd. De nieuwe variant heeft wenkbrauwen en vrolijkere ogen.