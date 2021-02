Noord-Korea zou meerdere keren hebben geprobeerd om vaccintechnologie van de Amerikaanse farmareus Pfizer te stelen, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap dinsdag.

Het persbureau baseert zich op Zuid-Koreaanse inlichtingenofficieren die dit tegen een parlementaire commissie in Seoel zouden hebben gezegd. Volgens de officieren probeerden de hackers in te breken in servers om meer te weten te komen over de productie van de vaccins bij Pfizer.

Het is niet de eerste keer dat berichten opduiken over de grote belangstelling van Noord-Koreaanse hackers voor farmaceutische bedrijven die betrokken zijn bij het maken van coronavaccins.

Eind afgelopen jaar meldde Microsoft bijvoorbeeld dat Noord-Koreanen zeven grote farmaceutische ondernemingen in Canada, Frankrijk, India, de Verenigde Staten en Zuid-Korea hadden aangevallen.

Ook hebben Noord-Koreaanse hackers in november geprobeerd in te breken bij de Britse farmaceut AstraZeneca. De hackers zochten via LinkedIn en WhatsApp contact met medewerkers van AstraZeneca en deden zich voor als recruiters. Ze stuurden de medewerkers zogenaamde vacatures. In deze documenten zaten virussen die ervoor moesten zorgen dat de hackers toegang kregen tot de computer van het doelwit.