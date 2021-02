Een Amerikaans advocatenkantoor heeft Sony aangeklaagd na klachten over de controllers van de PlayStation 5, meldt GamesRadar+. Sommige gebruikers zeggen last te hebben van driftproblemen, waardoor personages uit zichzelf bewegen.

Het advocatenkantoor Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith riep mensen die problemen met de controllers ervaren vorige week op zich te melden door een formulier op de website in te vullen. Het bedrijf zei toen te onderzoeken of er een rechtszaak tegen Sony gestart kon worden. Volgens de gamesite heeft het advocatenkantoor de aanklacht nu formeel ingediend.

Op Reddit klagen tientallen consumenten uit diverse landen dat de poppetjes in verschillende games soms bewegen zonder dat de speler de controller aanraakt. Dit worden driftproblemen genoemd. Als een personage uit zichzelf beweegt, wordt het spelen van een game moeilijk of in sommige gevallen zelfs onmogelijk.

Volgens het advocatenkantoor was Sony al op de hoogte van de problemen met de controllers, maar doet de fabrikant niets om consumenten te helpen. Het bedrijf benadrukt dat de opties voor reparatie beperkt zijn en dat het oneerlijk is dat consumenten zelf moeten opdraaien voor de kosten van het opsturen van de controllers ter reparatie.

Het Amerikaanse advocatenkantoor is overigens niet onbekend met dit soort rechtszaken. Eerder klaagde het bedrijf Nintendo al aan wegens driftende Joy-Cons. Sony heeft nog niet gereageerd op de aanklacht.